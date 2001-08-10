На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске строят коллектор, чтобы исключить затопление

Для решения многолетней проблемы затопления участка улицы Комсомольской в районе перекрестка с улицей Пуркаева администрация города в прошлом году запроектировала, профинансировала и в настоящее время ведет строительство ливневого коллектора диаметром 1,2 метра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Отметим, что строительство этого участка Комсомольской велось до начала возведения крупного жилого квартала с восточной стороны улицы. При расчетах учитывался незначительный объем осадков, который мог попадать на проезжую часть с прежде неблагоустроенной территории, где в основном вода уходила в грунт.

После застройки района во время дождя вода с асфальтированных дворов в полном объеме стекает на дорогу и попадает в ливневую канализацию, представляющую трубу диаметром 50 см. Такая ливневка не может справиться со увеличившимся в результате застройки количеством осадков.

Протяженность возводимого объекта составит около километра. Две строительные площадки находятся на улице Пуркаева в районе пересечения с Комсомольской. Новый объект будет подключен к действующему полутораметровому коллектору с тем, чтобы отводить воду с этих городских улиц.

Проект сложный, необходим вынос большого объема инженерных сетей, расположенных под дорогой. Ориентировочная сдача объекта — 2020 год.

Кроме этого в настоящее время строятся ливневые коллекторы по ул. Деповской от ул. Железнодорожной до ул. Кирпичной, по ул. Вокзальной, по Компроспекту. При капитальном ремонте улиц также в обязательном порядке ведется перекладка или строительство ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью.

На территории городского округа проводится планомерная работа и по обслуживанию имеющихся коллекторов. Так, ливневый коллектор на пр. Мира, который перешел в муниципальную собственность только в этом году, впервые пережил мероприятия по промывке труб от грязи и ила. Планово промываются дождеприемные колодцы. Параллельно их поднимают на уровень проезжей части. Такие мероприятия сейчас ведутся на пр. Победы, ул. Ленина, Железнодорожной, Пуркаева и в других районах Южно-Сахалинска.

Те участки городских улиц, где ливневка отсутствует, будут оборудованы ею в процессе планируемой реконструкции.