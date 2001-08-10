Третий участок Компроспекта закроют на ремонт в Южно-Сахалинске
Третий участок Коммунистического проспекта в рамках муниципального контракта закрывается на капитальный ремонт. С 06.00 28 июля ограничения для движения транспорта вводятся от пересечения с ул. Комсомольской до жилого дома №19 включительно. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.
Заезжать в жилой сектор можно будет через проезд рядом с поликлиникой №1. К социальным объектам, расположенным в районе ремонтируемого участка Компроспекта, на время действия ограничений можно будет подъезжать через ул. Горького. Кроме того, с предстоящего воскресенья движение через перекресток Компроспекта — Комсомольской будет осуществляться лишь с юга на север и в обратном направлении.
Напомним, в рамках муниципального контракта в нынешнем году подрядной организации предстоит капитально отремонтировать участок Компроспекта от пр. Мира до пл. Славы. Работы разделили на несколько этапов. Первым в порядок привели участок от пр. Мира до Сахалинского областного суда.
В настоящее время ремонтные работы ведутся на втором участке - от здания Сахалинского областного суда до перекрестка с ул. Комсомольской. Если позволят погодные условия, строители планируют открыть данный участок для проезда уже в начале августа.
Полностью капитальный ремонт Коммунистического проспекта от пр. Мира до пл. Славы завершится в декабре 2019 года. В планах на 2020 год — привести в порядок участок Компроспекта от пр. Мира до ул. Вокзальной.
Администрация Южно-Сахалинска просит автомобилистов с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут движения.
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