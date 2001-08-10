Южносахалинка Виктория Ковалева стала победителем конкурса «Караоке-онлайн»

Общегородской творческий проект «Культурная столица» реализуется в Южно-Сахалинске шестой год подряд. Как и прежде, он объединяет классические и современные, сценические и уличные направления. «Культурная столица» не только знакомит южносалинцев и гостей города с творческими коллективами, но и является площадкой для самовыражения для талантливых горожан, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На этой неделе в масштабный городской проект внесла коррективы капризная островная погода. Выступление рок-группы «Перекресток» должно было состояться в среду, но из-за дождя их концерт закрывал битву певцов-любителей в четверг, 25 июня.

Несмотря на пасмурное небо и холодный ветер, стать участниками «Караоке-онлайн» захотели семь вокалистов. А зрителями вокальной баталии стали около 30 человек. Оценивало выступающих строгое жюри.

– Все участники прекрасны. Они не являются профессионалами и поют, как могут, но делают это очень даже хорошо. Стать участниками могут все любители петь, – поделился Олег Бехтенев, руководитель коллектива «Перекресток», а по совместительству – член жюри «Караоке-онлайн».

По итогам этого тура, победителем конкурса стала Виктория Ковалева. В качестве награды она получила не только признание зала, но и подарочный сертификат в один из магазинов цифровой техники областного центра.

А после того, как вокальная битва завершилась, на импровизированную сцену вышел «Перекресток» и около часа радовал слушателей зажигательным рок-н-роллом.

В рамках «Культурной столицы» жителей и гостей областного центра ждет еще не одно выступление – как профессиональных коллективов, так и любителей караоке. Первые будут выходить на сцену у фонтанов на площади Ленина каждую среду, если позволит погода. Вторые сменят их по четвергам. Свои выступления зрителям подарят народный ансамбль казачьей песни «Воля», ансамбль современной народной песни «Русский терем», музыкальный шоу-проект «Dиеz», эстрадный театр-студия «Модуляция» и многие другие артисты.

Летние концерты продолжатся до середины сентября, а финальным аккордом проекта станет день города, который Южно-Сахалинск отпразднует 14 сентября. С подробным списком участников и мероприятий можно ознакомиться на сайте дома культуры «Родина».