Сахалинским судебным приставам рассказали, как себя вести в экстренных ситуациях
Правилам поведения в экстренных ситуациях обучили сотрудников регионального управления федеральной службы судебных приставов. Мероприятие прошло накануне, 28 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу управления противопожарной службы Сахалинской области.
Во время занятия были затронуты вопросы антитеррористической деятельности, психология агрессора и мотивы его поведения.
– Эта тема актуальна. Люди должны уметь вести себя в случае экстренных ситуаций. Это поможет не только сохранить их жизнь и здоровье, но и помочь другим, – рассказала психолог центра обработка вызовов «системы–112» Светлана Алексеева.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Научись спасать жизнь». Он направлен на развитие у людей без специального образования навыков оказания первой помощи и психологической поддержки. Чрезвычайная ситуация или экстремальное событие может случиться с любым, и в первые минуты, как правило, рядом оказываются совсем не спасатели или врачи. В ожидании специалистов теряется драгоценное время, за которое можно спасти здоровье и жизнь – свою или того человека, который пострадал. Реализация проекта дает возможность людям получить важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего человека до приезда оперативных служб.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:21 Сегодня Сахалинским судебным приставам рассказали, как себя вести в экстренных ситуациях
- 09:52 Сегодня Сорок новых опор и светильников установили в Луговом
10:22 Сегодня Условных террористов задержали на пароме в Татарском проливе
10:07 Сегодня Южносахалинцев, живущих в аварийных домах, переселят в высотку
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?