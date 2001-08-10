Сахалинским судебным приставам рассказали, как себя вести в экстренных ситуациях

Правилам поведения в экстренных ситуациях обучили сотрудников регионального управления федеральной службы судебных приставов. Мероприятие прошло накануне, 28 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу управления противопожарной службы Сахалинской области.

Во время занятия были затронуты вопросы антитеррористической деятельности, психология агрессора и мотивы его поведения.

– Эта тема актуальна. Люди должны уметь вести себя в случае экстренных ситуаций. Это поможет не только сохранить их жизнь и здоровье, но и помочь другим, – рассказала психолог центра обработка вызовов «системы–112» Светлана Алексеева.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Научись спасать жизнь». Он направлен на развитие у людей без специального образования навыков оказания первой помощи и психологической поддержки. Чрезвычайная ситуация или экстремальное событие может случиться с любым, и в первые минуты, как правило, рядом оказываются совсем не спасатели или врачи. В ожидании специалистов теряется драгоценное время, за которое можно спасти здоровье и жизнь – свою или того человека, который пострадал. Реализация проекта дает возможность людям получить важные знания, которые могут помочь сохранить здоровье и спасти жизнь пострадавшего человека до приезда оперативных служб.