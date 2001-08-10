Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2019
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На улице Карьерной в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд
09:52, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сорок новых опор и светильников установили в Луговом

 

Монтаж уличного освещения продолжается в Луговом в рамках муниципальной программы. Новые конструкции уже установлены на участке ул. Гайдука от ул. Дружбы до ул. 2-й Пионерской. Специалисты МУП «Электросервис» смонтировали 28 опор и столько же светильников. Искусственные источники света также появились в сквере на ул. Дружбы, всего их 12, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

В настоящее время идет подготовка к работам на участках еще 5 улиц: Комарова, 2-й Железнодорожной, 2-й Пионерской, 2-й Набережной, Юбилейной.  Всего в рамках муниципального контракта специалистам предстоит обустроить более 4 километров линий. Освещение также появится и на дворовой территории на ул. 2-й Пионерской, возле домов № 37, 38, 40, 41 и 45а.

Добавим, что по условиям контракта завершить монтаж освещения в Луговом необходимо до декабря 2019 года, но в настоящий момент работы идут с опережением графика, поэтому пусконаладку планируется провести раньше срока.

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