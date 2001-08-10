Условных террористов задержали на пароме в Татарском проливе
На прошлой неделе в морском бассейне Южно-Сахалинска провели тактико-специальное учение. Об этом ТИА "Острова" рассказали в региональном пограничном управлении ФСБ.
По легенде террористы захватили паром «Сахалин-10» в Татарском проливе. Угрожая расправой заложникам и подрывом захваченного парома, преступники выдвинули свои политические требования к властям России.
При попытке наладить с террористами переговоры, преступники оказали вооруженное сопротивление и применили насилие в отношении заложников. В связи с этим, руководитель контртеррористической операции принял решение о нейтрализации террористов и освобождении заложников. В результате условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены.
В учении приняли участие более 300 военнослужащих и сотрудников различных территориальных органов исполнительной власти и компаний. При выполнении поставленных задач активно использовались корабельный состав и авиационная техника.
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