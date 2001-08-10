Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2019
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11:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Врио губернатора встретится с жителями Долинского района

Глава региона Валерий Лимаренко проведет рабочую встречу с жителями Долинского района. Она состоится в среду, 31 июля, по адресу: ул. Октябрьская, 2. Начало - в 17.00. Часом ранее в холле министры областного правительства и представители местной администрации начнут личный прием граждан, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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