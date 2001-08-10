У невельской ЦРБ появится новый корпус
В Невельске отремонтируют центральную районную больницу. Она была возведена в 50-е годы прошлого века. Сейчас постройка находится в неудовлетворительном состоянии, подвальные помещения регулярно затапливают грунтовые воды. Из-за этого наблюдается повышенная влажность на первом этаже, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– Зданию требуется срочный ремонт кровли и осушение подвала. Это надо сделать без промедления, уже в этом году, – сказал Валерий Лимаренко.
Помимо ремонта кровли, запланированного на начало осени, в здании установят лифт. Сейчас больных на второй этаж приходится нести по лестнице. Помимо этого, уже в этом году начнется работа на дворовой территории ЦРБ: там собираются благоустроить подъезд ко входу.
Поинтересовался глава области и укомплектованностью учреждения оборудованием. Глава сахалинского минздрава Владимир Ющук рассказал, что необходимая техника для ЦРБ закуплена и в ближайшее время поступит на остров. Например, в конце августа в Невельске появится новый цифровой рентген-аппарат.
В ходе рабочей поездки также принято решение, что строительство нового корпуса ЦРБ будет включено в адресную инвестиционную программу и начнется в 2021 году. Туда перенесут инфекционное и психо-неврологическое отделения, которые сейчас находятся на первом этаже жилого дома.
Ориентировочно новый корпус можно будет ввести в эксплуатацию в 2023 году. По словам Валерия Лимаренко, средства на его строительство и оснащение есть. При этом важно, чтобы вместе с технической базой учреждения улучшались и условия пребывания пациентов.
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