Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2019
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На улице Карьерной в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд
13:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На улице Карьерной в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд

Участок улицы Карьерной в областном центре от дома №29 до дома №35 закрыт для движения транспорта. Ограничения связаны с работами по укладке газопровода. Сквозного проезда здесь не будет ориентировочно до середины августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. Проезд к жилым домам для личного транспорта обеспечен. По окончании работ на данном участке подрядная организация восстановит нарушенное дорожное покрытие.

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