На улице Карьерной в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд

Участок улицы Карьерной в областном центре от дома №29 до дома №35 закрыт для движения транспорта. Ограничения связаны с работами по укладке газопровода. Сквозного проезда здесь не будет ориентировочно до середины августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. Проезд к жилым домам для личного транспорта обеспечен. По окончании работ на данном участке подрядная организация восстановит нарушенное дорожное покрытие.