Работы по ремонту железнодорожного переезда на улице Украинской в Южно-Сахалинске перенесли

Запланированные на понедельник, 29 июля, работы по ремонту переездного настила на железнодорожном переезде по улице Украинской Южно-Сахалинска переносятся на сутки. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального филиала ОАО "РЖД".

Начнутся работы в 21.00 вторника, 30 июля и закончатся в 6.00 среды, 31 июля. Движение по переезду будет закрыто полностью. Напомним, работы проводятся в связи с переустройством островной магистрали на стандарт колеи 1520 мм.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.