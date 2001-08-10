Работы по ремонту железнодорожного переезда на улице Украинской в Южно-Сахалинске перенесли
Запланированные на понедельник, 29 июля, работы по ремонту переездного настила на железнодорожном переезде по улице Украинской Южно-Сахалинска переносятся на сутки. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального филиала ОАО "РЖД".
Начнутся работы в 21.00 вторника, 30 июля и закончатся в 6.00 среды, 31 июля. Движение по переезду будет закрыто полностью. Напомним, работы проводятся в связи с переустройством островной магистрали на стандарт колеи 1520 мм.
Руководство Дальневосточной железной дороги просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству, связанному с ремонтными работами.
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