Жители «Коммунальника» не спешат оплачивать многомиллионный долг за свет

Члены садоводческого некоммерческого товарищества «Коммунальник» вновь снизили активность в части ликвидации задолженности за электроснабжение. Об этом представители филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт» сообщили первому вице-мэру города Наталии Куприной.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, пути решения сложившейся ситуации искали вице-мэр Александр Гринберг, представители филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт», МУП «Электросервис», члены правления СНТ и генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский.

Напомним, из-за образовавшейся многомиллионной задолженности, выявленных несанкционированных подключений, а также из-за неудовлетворительного технического состояния трансформаторной подстанции, которая к тому же не имела необходимых документов, ресурсоснабжающая организация приняла решение отключить «Коммунальник» от энергоснабжения. Принимая во внимание, что не все члены данного СНТ являются злостными неплательщиками, была достигнута договоренность обесточить лишь должников.

- Итогом такой работы стало то, что платежи в июне перекрыли текущее начисление мая. Однако в июле ситуация изменилась. Активных действий по погашению задолженности не происходит. За предыдущий месяц «Коммунальник» должен оплатить 650 тысяч рублей. Однако на конец июля поступило лишь порядка 330 тысяч. За энергоснабжение товарищество задолжало более 5 миллионов рублей. Общая дебиторская задолженность СНТ превышает 15 миллионов рублей, - рассказал директор филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт» Игорь Бондарев.

Осложняет ситуацию по выявлению и отключению неплательщиков, по мнению представителей ресурсоснабжающей компании, отсутствие списка должников, который члены правления «Коммунальника» обязались представить филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт».

- Работа по формированию списка подходит к концу: в нем значатся порядка 180 членов. В ближайшие дни мы его передадим и в Сахалинэнергосбыт, и в администрацию областного центра. Параллельно членами СНТ проводится работа по выносу электросчетчиков на опоры электросети для полного контроля за потреблением энергоресурсов каждым членом СНТ. Но и здесь не все так просто: не все члены товарищества проводят эту процедуру. Не видя показаний, мы не можем сравнить фактически потребленную электроэнергию с той информацией, которую члены товарищества передают для отчетности нашему бухгалтеру. Долги растут. И происходит это по разным причинам: кто-то не платит вовсе, а кто-то оплатил за свет, к примеру, 2 тысячи рублей, а потребил при этом на 20 тысяч, - сообщил председатель СНТ Степан Савин.

Взаимодействие физических лиц с ресурсоснабжающими организациями регламентируется постановлением правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Главная проблема в сложившейся ситуации, по мнению членов правления «Коммунальника», заключается в людях. Энергетики отключают домовладение должника от электричества, составляется соответствующий акт, который в дальнейшем передается владельцу участка. После этого электрик отправляется проверить факт отключения, а видит, что должник самостоятельно совершил подключение. Чтобы разорвать замкнутый круг, необходимо применять кардинальные меры, считают члены правления СНТ. В качестве одной из них участники предложили привлечь правоохранительные органы, которые будут составлять протоколы об административном правонарушении, ведущие к штрафам от 10 до 20 тыс. руб. за каждый случай.

После получения полного списка должников представители филиала ДЭК «Сахалинэнергосбыт» и МУП «Электросервис» сформируют график отключений. Его выполнение начнется со следующей недели.

Напомним, учитывая, что в данном СНТ постоянно проживает большое количество людей, было принято решение передать их сети в собственность муниципалитета на обслуживание МУП «Электросервис». Это позволит обеспечить качественное энергоснабжение, а также исключить отключения добросовестных потребителей, которые исправно оплачивают счета. Жители СНТ, накопившие долги за электроэнергию, в любом случае необходимо будет погасить задолженность. С переводом сетей в муниципальную собственность никому долги прощаться не будут.