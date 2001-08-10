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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцев бесплатно проконсультируют по юридическим вопросам
Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Южно-Сахалинска в сквере областной библиотеки 31 июля. Площадка будет работать с 11.00 до 16.00, передаёт ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
По вопросам гражданского права островитян проконсультируют студенты-юристы из областных вузов, специалисты из Ассоциации юристов России, а также регионального агентства по обеспечению деятельности мировых судей.
В случае непогоды мероприятие состоится в региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ). Предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-22. Вход свободный.
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