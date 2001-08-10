Южносахалинцев бесплатно проконсультируют по юридическим вопросам

Бесплатную юридическую помощь окажут жителям Южно-Сахалинска в сквере областной библиотеки 31 июля. Площадка будет работать с 11.00 до 16.00, передаёт ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По вопросам гражданского права островитян проконсультируют студенты-юристы из областных вузов, специалисты из Ассоциации юристов России, а также регионального агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

В случае непогоды мероприятие состоится в региональном центре Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ). Предварительная запись по телефону 8 (4242) 45-25-22. Вход свободный.