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09:41, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Из-за ремонта Компроспекта в Южно-Сахалинске изменили автобусные маршруты
В связи с ремонтом Коммунистического проспекта на участке от пересечения с ул. Комсомольской до жилого дома №19 в Южно-Сахалинске скорректировано движение пяти маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Так, маршруты № 7, 28, 62 и 103 будут двигаться с севера на юг по ул. Комсомольской до пересечения с пр. Победы. Свернув на проспект, автобусы доедут до круговой развязки, а далее отправятся согласно своим направлениям.
Маршрут № 34 будет доезжать до городской больницы им. Анкудинова, разворачиваться и далее ехать по своему маршруту.
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