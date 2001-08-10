Из-за ремонта Компроспекта в Южно-Сахалинске изменили автобусные маршруты

В связи с ремонтом Коммунистического проспекта на участке от пересечения с ул. Комсомольской до жилого дома №19 в Южно-Сахалинске скорректировано движение пяти маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Так, маршруты № 7, 28, 62 и 103 будут двигаться с севера на юг по ул. Комсомольской до пересечения с пр. Победы. Свернув на проспект, автобусы доедут до круговой развязки, а далее отправятся согласно своим направлениям.

Маршрут № 34 будет доезжать до городской больницы им. Анкудинова, разворачиваться и далее ехать по своему маршруту.