Абитуриентами СахГУ стали более двух тысяч человек

В этом году количество бюджетных мест в Сахалинском госуниверситете увеличилось более чем на треть. Областные власти профинансировали создание 200 дополнительных мест. На сегодняшний день абитуриентами главного островного вуза стали более двух тысяч человек, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

– Мы хотим, чтобы способные выпускники островных школ оставались учиться и работать в родном регионе. Для этого необходимо повышать уровень высшего образования и готовить профессионалов для социальной сферы и ведущих отраслей экономики Сахалина и Курил, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

Весомым аргументом в пользу островного образования стали дополнительные бюджетные места в СахГУ. С помощью региональных властей здесь создали около 200 мест для бюджетников.

150 из них распределили по 12 педагогическим специальностям. Поддержку получили все формы обучения – очная, заочная, бакалавриат, магистратура. Впервые за три года выделил 44 бюджетных места на таких направлениях очной формы, «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление».

– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации несколько не выделяло Сахалинскому госуниверситету бюджетные места на эти специальности. А в этом году проблема решилась благодаря финансированию из областного бюджета. Перечень направлений высшего образования определялся, исходя из потребностей островного региона в тех или иных квалифицированных кадрах, – сообщил врио ректора СахГУ Николай Бармин.

Надежда Павлюченко более 10 лет проработала бухгалтером, а в этом году решила шагнуть на новую ступеньку образования. Подала документы в магистратуру.

– Выбрала профиль «инклюзивное образование». Мне кажется, это дает большие перспективы в будущем. К тому же, меня всегда тянуло к детям. Вот сейчас и настало время что-то поменять в своей жизни, – поделилась абитуриентка.

По сведениям приемной комиссии университета, традиционно особой популярностью пользуются нефтегазовое дело, строительство, техносферная безопасность, туризм, лингвистика, электроэнергетика и электротехника, педагогические специальности. В этом году островных абитуриентов ждут новые направления подготовки. Среди них – «биология и химия» и «начальное образование и иностранный язык (корейский и английский)».

Основная приемная кампания в СахГУ началась 15 июня и завершилась 26 июля. Но до 2 августа еще есть возможность подать документы в магистратуру.