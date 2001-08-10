Медальонами из лосося и камбалой под соусом путанеска накормят сахалинцев

До старта первого гастрономического марафона «Дары морей», который пройдет в областной столице в рамках фестиваля «Остров-рыба», остались считанные дни. Как рассказали ТИА "Острова" в городской мэрии, в течение всего августа южносахалинцы смогут попробовать блюда из лосося, кальмара, камбалы по цене, не превышающей 350 рублей. Шеф-повара заведений общественного питания, заявившиеся к участию в марафоне, превратят привычные горожанам морепродукты в изысканные блюда. Так, например, кафе «Третьяковка» будет удивлять своих гостей специально разработанным рецептом, включающим все основные конкурсные ингредиенты.

- Три вида ароматных морепродуктов, аккуратно завернутые в конверт из тончайшего теста, на несколько секунд погружают во фритюр, чтобы придать форму. Затем «Морское трио» доходит до готовности в паровом шкафу. Перед подачей на стол украшаем блюдо морковно-имбирным пюре - оно придаст мягкие, слегка сладковатые нотки и дополнит вкус нежной начинки, - поделился секретом приготовления ученик повара кафе «Третьяковка» Виталий Петухов.

Попробовать фестивальные блюда можно будет не только в кафе и ресторанах города, но и в отделах кулинарии сети супермаркетов «Первый семейный». Лингвини с кальмаром и песто, камбала под соусом путанеска и пюре из брокколи, медальоны из лосося на подушке из пюрированного картофеля - все эти гастрономические шедевры будут готовить на открытой кухне прямо на глазах у покупателей. Горожане смогут приобрести сахалинские деликатесы и угостить своих домашних или взять на работу, чтобы побаловать себя вкусным обедом.

Напомним, фестиваль «Остров-рыба» проводится в областной столице уже в пятый раз. Гостей ожидает большая программа с дегустациями и мастер-классами. Список участников размещен на официальном сайте мэрии в разделе «Остров-рыба 2019».