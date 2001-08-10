В сахалинской рыбе обнаружили глистов

Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели 920 исследований на прошлой неделе. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе лабораторных испытаний получено 34 положительных результата: в 23 случаях выявлены гельминты в рыбе (в неживом виде), в пробе йогурта обнаружены бактерии кишечной палочки и плесень, в пробе говядины 4 положительных результата (реакция с сернокислой медью, проба варкой, формольная реакция, пероксидаза), в пробе мёда выявлена реакция на оксиметилфурфурол, в трех пробах почвы - превышение нитратов и в одной пробе мяса птицы выявлена реакция с сернокислой медью.

Результаты исследований внесены в информационную систему «Веста», центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, а также региональные управления ветеринарии и иные ведомства.