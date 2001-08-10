Жители Сахалинской области рассказали, как выбирают работодателей

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди соискателей Сахалинской области и выяснила, что является для них наиболее важным при выборе работодателя помимо заработной платы (этот параметр традиционно остается ключевым). Оказалось, что при прочих равных жители региона отдадут предпочтение той компании, которая дает широкие возможности для карьерного роста, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на HeadHunter.

Помимо развития карьеры для сахалинцев особенно важны оплата сверхурочного рабочего времени, удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, а также оплата обучения. Меньше всего жители региона обращают внимание на подарки для сотрудников по праздникам, не принципиально и наличие штатного психолога.

Что касается профессий, то широкие возможности для карьерного роста наиболее важны в сферах «Банки», «Продажи» и «Маркетинг, PR», оплату сверхурочных особенно ценят в сферах «Рабочий персонал», «Строительство» и «Безопасность». Удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым, при выборе работодателя принципиально для сфер «Рабочий персонал», «Юристы» и «Наука, образование». На наличие штатного психолога чаще всего обращают внимание представители сфер «Безопасность» и «Медицина, фармацевтика».

«Стоит отметить, что выбор работодателя зависит и от возраста соискателей. Так, ранее компания HeadHunter провела исследование рынка труда для людей старшей возрастной группы. Оказалось, что помимо зарплаты при поиске работы соискатели 45+ обращают внимание на финансовую стабильность компании на рынке, прозрачность компании и оформление по ТК, удобное расположение офиса к дому, хорошую репутацию компании и комфортную атмосферу в коллективе, - рассказывает Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter по ДФО. - В свою очередь, для молодежи, которая только выходит на рынок, при трудоустройстве наиболее важны возможности обучения и профессионального развития, перспективы карьерного роста, комфортные условия труда, прозрачность компании и оформление по ТК, а также атмосфера в коллективе – таковы результаты опроса молодых специалистов, который эксперты HeadHunter провели в прошлом году».