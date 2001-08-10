Семинар волонтёров «Плечом к плечу» состоялся в Южно-Сахалинске
Семинар для волонтеров «Плечом к плечу», организованный центром молодежных инициатив, состоялся в областном центре. Обучение на базе музея книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» накануне прошли 30 ребят, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ЦМИ.
В рамках летнего обучающего мероприятия ребята приняли участие в тренингах на знакомство, командообразование, а затем перешли к деловым играм.
- Сегодня мы сделали акцент на выявление лидерских и организаторских способностей. Так, с помощью деловой игры «Потерпевшие кораблекрушение» нам удалось смоделировать процесс выработки и принятия группового решения в ходе общения и дискуссии. И уже во время игры ребята сработали как сплоченная команда – это отличный результат,- отметила специалист по работе с молодежью, координатор волонтерского центра Ирина Медведева.
Участник семинара «Плечом к плечу» Тимур Саматов занимается добровольческой деятельностью уже около двух лет, а подобные мероприятия, по его словам, помогают совершенствовать личностные и волонтерские качества.
- Мне нравится знакомиться с новыми людьми. Нравится, как мы работаем в коллективе. Я в большей степени интроверт, а семинары и тренинги от ЦМИ помогают мне вырабатывать навыки коммуникации, работы в команде, развивают лидерские качества. Все это пригодится мне не только для работы в волонтерском движении, но и в жизни.
Семинар «Плечом к плечу» - продолжение серии мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня волонтеров, которые являются постоянными участниками городских и областных мероприятий. В середине июля ребята прошли «Школу волонтера», где учились взаимодействию с аудиторией, работе со звуковой аппаратурой, аниматорскому искусству, твистингу (созданию фигур из воздушных шаров), аквагриму, а также преодолению эмоционального выгорания. В ноябре волонтеров ждет еще один обучающий модуль.
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