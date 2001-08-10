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12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На перекрёстке Есенина-Горького в Южно-Сахалинске установили светофор
Т-образный перекресток улиц Есенина и Горького в областном центре оснастили светофорным объектом. С сегодняшнего дня и до 2 августа он функционирует в желтом, тестовом режиме. В штатном двухфазном режиме он начнет работать со второй половины дня предстоящей пятницы, сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии.
Автомобилистов просят учитывать эти изменения, быть внимательными при движении на данном перекрестке и соблюдать требования разметки и установленных дорожных знаков.
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