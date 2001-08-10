Акция «Вода России» пройдет в Невельском районе

Островитян приглашают принять участие в экологической акции «Вода России». На этот раз она пройдет в Невельском районе. В предстоящую субботу, 3 августа, от мусора предстоит очистить берега реки Ловецкой и прибрежную территорию залива Невельского, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление по обращению с отходами.

Сбор участников состоится в Южно-Сахалинске в 08.40. Всех желающих ждут около здания, расположенного по адресу: пр. Мира, 107. Время отправления автобуса: 09.00.

Волонтёров обеспечат инвентарем, питьевой водой и пирожками. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет перенесено, отмечают в ведомстве.