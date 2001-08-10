На Сахалин привезли несвежий мёд из Новгородской области

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили партию натурального цветочного меда, произведенного в Батетском районе Новгородской области. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Результаты исследования показали, что лакомство несвежее. Это значит, что оно не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТа.

Данные внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее они поступили в территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена до производителя и владельца продукции для предотвращения ее реализации.