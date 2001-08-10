Тихоокеанское
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14:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Три новых рельсовых автобуса появятся на Сахалине

Три новых рельсовых автобуса появятся на Сахалине

Три новых пригородных поезда на замену старых японских составов отправились на Сахалин. Торжественная церемония их отправки состоялась на предприятии «Метровагонмаш» (Московская область), передает ТИА "Острова" со ссылкой на ASTV.RU

Поезда – их ещё называют рельсовыми автобусами – получили название РА-3. Это новая разработка, он получил сертификат всего неделю назад.

По сообщению производителя, в головном вагоне предусмотрены места для маломобильных пассажиров, подъемники для инвалидных колясок, универсальные санитарные комплексы. Создан новый интерьер салона, соответствующий современным требованиям эстетики, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха, информационными табло, используется энергосберегающее светодиодное освещение.

- Это проект, который мы сделали за рекордно короткие сроки. Всего за 8 месяцев Метровагонмаш спроектировал, изготовил и сертифицировал рельсовые автобусы РА-3, - рассказал генеральный директор компании Борис Богатырев.

Вместимость одного рельсового автобуса – 136 человек (два вагона по 68 пассажиров). Конструкционная скорость составляет до 120 километров в час. Мощность дизелей – 980 лошадиных сил.

Три рельсовых автобуса приобретаются в лизинг. Платежи за них будут делать в течение 15 лет. Общая их сумма с учетом НДС составит более 1 миллиарда 668 миллионов рублей.

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