Железнодорожный переезд на улице Ленина в Южно-Сахалинске временно закроют

Железнодорожный переезд на улице Ленина Южно-Сахалинске (в районе моста через реку Рогатка) временно перекроют. На нем запланирован ремонт переездного настила, который с 9.30 среды, 31 июля, будет производиться с перекрытием восточной стороны проезжей части. С 18.30 до 23.00 движение будет открыто по всей ширине дороги, а в 23.00 его закроют полностью до 6.00 четверга, 1 августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОАО "РЖД".

Напомним, с 21.00 вторника, 30 июля до 6.00 среды, 31 июля, для ремонта переездного настила будет полностью закрыто движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Украинской областного центра.

Водителей просят принять во внимание данную информацию и отнестись с пониманием к временному неудобству.