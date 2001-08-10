Новый эндоскопический комплекс появился в областной больнице

Новый эндоскопический комплекс приобрели для главной больницы Сахалинской области. Японский аппарат позволяет на ранних стадиях диагностировать серьезные заболевания, в том числе онкологические. Всего на медицинское оборудование для островных учреждений в этом году выделили 2,7 миллиарда рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

– Все областные и районные учреждения оснащаются современной медицинской техникой. Мы хотим, чтобы сахалинцы и курильчане жили не 70 лет, а 80, 90 и дольше. Своевременная диагностика нередко спасает от развития тяжелых недугов, – отметил Валерий Лимаренко.

Новый эндоскопический комплекс уже служит пациентам областной клинической больницы. Передовые технологии помогают улучшать изображение при помощи специального оптического фильтра. Интуитивный сенсорный экран обеспечивает простоту и эффективность управления аппаратом. Функция видеозаписи позволяет сохранять файлы высокого разрешения. Техника автоматически отбирает самое четкое изображение.

– Можем более детально изучить внутренние органы, рассмотреть даже малейшие образования. На новом аппарате специалист сразу определяет онкологические случаи, – пояснил врач эндоскопического отделения областной больницы Юрий Северный.

Вместе с этим аппаратом областная больница получила современный электрохирургический блок.

– По нашим данным, это единственный такой аппарат на Дальнем Востоке. С его помощью появляется возможность оперировать рак на ранних стадиях. Вскоре наш специалист пройдет необходимую подготовку и начнет выполнять эти операции, – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Евгений Исаков.

Теперь в распоряжении сахалинских специалистов четыре эндоскопических стойки. В ближайшей перспективе расширятся и площади этого подразделения областной больницы. Сейчас для отделения готовят помещения в корпусе, который раньше занимал перинатальный центр. Это позволит существенно улучшить условия, в которых проводятся обследования пациентов.

Напомним, что в этом году между областными медучреждениями уже распределили 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. Поэтапно будет поступать и другое оборудование. Особое внимание в этом году уделяется на диагностическим аппаратам. Так, для городской больницы имени Анкудинова закупается магнитно-резонансный томограф, несколько учреждений получат компьютерные томографы. Кроме того, для повышения доступности стоматологической помощи в отдаленных населенных пунктах приобретаются 10 специализированных передвижных комплексов.