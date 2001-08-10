Южносахалинцев познакомят с корейским и английским языками
Познакомиться с корейским и английским языками смогут посетители городского парка Южно-Сахалинска. 16 августа там будет работать билингвальная площадка. На ней воспитанники детского сада №9 «Чебурашка» покажут гостям умение общаться на корейском и английском языках, а также покажут чайные церемонии с учетом традиций обеих стран. Мероприятие пройдет в рамках международного городского форума «Образование – энергия будущего», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
- Опыт областного центра по реализации культурологических проектов, строительство уникальных образовательных учреждений и создание цифровых продуктов вызывают интерес у педагогического сообщества не только Дальнего Востока, но и центральных регионов России. Билингвальная площадка будет востребована у профессионалов и любителей, - отметила директор городского департамента образования Анастасия Киктева.
Свои языковые навыки покажут воспитанники Валентины Ан, которая трудится в «Чебурашке» с 2011 года. Создание современной образовательной среды - одна из главных задач дошкольного учреждения. Малыши и их родители могут выбрать программу по интересу. В частности, в саду проводят бесплатные занятия по корейскому и английскому языкам. Регулярно проводятся билингвальные ринги.
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