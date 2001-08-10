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11:38, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
На участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
Движение по двум полосам временно ограничат на небольшом участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Здесь подрядная организация ООО «СКФ «Горстрой» в рамках муниципального контракта продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. С 1 по 11 августа на 15-метровом участке напротив здания № 78 по ул. Пуркаева для движения будут закрыты две южные полосы.
В случае непогоды график ремонта может быть незначительно скорректирован. По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.
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