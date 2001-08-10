На участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске временно ограничат движение

Движение по двум полосам временно ограничат на небольшом участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Здесь подрядная организация ООО «СКФ «Горстрой» в рамках муниципального контракта продолжает работы по реконструкции коллектора ливневой канализации. С 1 по 11 августа на 15-метровом участке напротив здания № 78 по ул. Пуркаева для движения будут закрыты две южные полосы.

В случае непогоды график ремонта может быть незначительно скорректирован. По окончании работ подрядчик восстановит нарушенное дорожное полотно.