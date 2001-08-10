Валерий Лимаренко попросил Владимира Путина сделать трассу Южно-Сахалинск – Оха федеральной

Медицинская реформа, строительство жилья и дорог, стопроцентная газификация населённых пунктов стали основными темами рабочей встречи президента России и главы региона в Кремле. За полгода по этим первоочередным направлениям социально-экономического развития Сахалинской области наметились заметные изменения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Сегодня на Сахалине и Курилах развернулась медицинская реформа. Появилась программа строительства 65 современных объектов здравоохранения. В этом году в несколько раз увеличилось финансирование на закупку передового оборудования. Главная цель всех преобразований – увеличение продолжительности жизни сахалинцев и курильчан.

Высокая смертность во многом связана со слабой диагностикой. Чтобы выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, в этом году планируется провести стопроцентную диспансеризацию. Во всех поликлиниках пройти обследование можно в среду и субботу. Для удобства пациентов по районам курсируют 25 передвижных диагностических комплексов.

– Проследите, чтобы диспансеризация была реальной, чтобы людей не гоняли на нее за тридевять земель. Мобильные комплексы, безусловно, помогают, но они должны быть там, где без этого невозможно обойтись. Если в каких-то населенных пунктах есть устаревшие сооружения, их лучше перепрофилировать, построить заново, но ни в коем случае не закрывать заранее, – подчеркнул Владимир Путин.

Также президент обратил внимание на эффективные меры материального стимулирования для островных специалистов – повышение зарплаты, самые высокие в России подъемные, компенсации за покупку и аренду жилья.

Валерий Лимаренко рассказал о еще одном нововведении – горячей линии «1-300». По этому номеру люди обращаются, если не могут получить талон или с любым другим вопросом по здравоохранению.

– Фактически мы вместе с жителями, правительством, муниципалитетами делаем большую реформу в области здравоохранения. У людей появилось доверие. Можно позвонить и попасть на прием к врачу. У нас появилась техника, которая уже спасает жизни людей. То есть, это реальное дело, которое делается, и люди это видят. Это очень важно, – сказал врио губернатора Сахалинской области.

Помимо этого, обсуждались другие направления социально-экономического развития региона. Так, для решения проблемы аварийного жилья объемы строительства вырастут вдвое – с 250 тысяч квадратных метров до 500 тысяч. В первом полугодии на Сахалине и Курилах построили на 20% жилья больше, чем за этот же период в 2018-ом.

Также Валерий Лимаренко обратился к Владимиру Путину с предложением – сделать трассу Южно-Сахалинск – Оха федеральной. По закону федеральная дорога должна вести в другой регион, но для Сахалинской области, расположенной на островах, просят сделать исключение.

В начале этого года дорожный фонд в регионе увеличили на 60%. Повышенное финансирование призвано решить давнюю проблему: только треть островных дорог имеют асфальтовое покрытие. Сейчас в порядок приводятся муниципальные дороги.

Еще один шаг – стопроцентная газификация региона. К 2024 году все жители области будут обеспечены экологически чистым топливом – трубным и сжиженным. С помощью технологии СПГ экологически чистое топливо придет даже в самые маленькие и отдаленные населенные пункты.