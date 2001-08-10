О поврежденных дорогах южносахалинцев просят сообщать в мэрию
Новое направление работы развивают сотрудники отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог, который с начала года функционирует на базе департамента общественной безопасности и контроля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.
Специалистами отдела ежедневно осуществляется работа по выявлению нарушений действующего законодательства в области сохранности автомобильных дорог. Проводятся рейдовые мероприятия, в том числе совместно с сотрудниками ГИБДД, в ходе которых фиксируются различные повреждения дорожного полотна (выбоины, просадки, проломы, трещины и др.), прилотковой зоны, люков подземных инженерных сетей, а также загрязнения проезжей части.
В ходе мероприятий применяются специальные технические средства, такие как рейка дорожная универсальная РДУ «Кондор» с клиновым промерником. Выявленные повреждения дорожного полотна, превышающие допустимые размеры, документируются с помощью устройств фотовидеофиксации. Результатом проведенных мероприятий является вынесение предостережений организациям, осуществляющим содержание улично-дорожной сети города Южно-Сахалинска, с указанием срока устранения выявленных нарушений в зависимости от категорий дорог и характера дефекта.
В случае, если в отведенный законом срок меры к устранению дефектов не приняты, материалы передаются в ГИБДД для дальнейшего реагирования. Однако, как отмечают специалисты департамента, пока до этого шага не дошло - подрядчики вовремя устраняют выявленные нарушения.
Сообщать о деформации дорожного полотна могут и жители областного центра. Для этого необходимо позвонить по телефону 300-967 (доб. 5, 10). Специалисты департамента незамедлительно примут меры оперативного реагирования.
Администрация города обращает внимание руководителей учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, а также физических лиц на необходимость соблюдения нормативных правовых актов в сфере благоустройства, а также сохранности автомобильных дорог.
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