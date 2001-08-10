Для дачников Южно-Сахалинска организовали новый маршрут
Добраться до дачного массива, расположенного в районе объездной дороги на Новотроицкое, можно будет на автобусе. Остановки здесь уже установили. Маршрут №22 выйдет на линию с 10 августа. Он начнет движение в 7:00 от ж\д вокзала Южно-Сахалинска. Далее автобус проедет по улице Сахалинской на Лермонтова, и в районе АЗС свернёт на улицу Памятную. Маршрут кольцевой, поэтому обратно на вокзал транспорт доберется через Холмское шоссе. Последних пассажиров оттуда он будет забирать в 19 часов.
Маршрут организовали после многочисленных просьб местных садоводов. Многие из них проводят на даче все лето, а некоторые живут здесь круглый год. Ориентировочно автобус будет ходить до 10 ноября. Если желающих будет слишком много, количество автобусов и сроки окончания их работ увеличат, отмечают в департаменте городского хозяйства.
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