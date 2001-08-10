Несвежее мясо птицы привезли на Сахалин из Белгородской области
Несвежее мясо птицы из Белгородской области выявлено на Сахалине. Несоответствия требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТа выявили специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудниками были исследованы пробы партии замороженного филе цыпленка общим весом более 316 кг, произведенной в Белгородской области.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения поступили в территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, информация будет доведена до производителя и владельца продукции для предотвращения ее реализации.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:45 Сегодня Больше 46 тысяч островитян получили свои пенсионные накопления
- 10:04 Сегодня Баскетболистов Сахалина приглашают поучаствовать в «Оранжевом мяче-2019»
- 12:35 Сегодня Для дачников Южно-Сахалинска организовали новый маршрут
- 11:38 Сегодня На участке улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?