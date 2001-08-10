Несвежее мясо птицы привезли на Сахалин из Белгородской области

Несвежее мясо птицы из Белгородской области выявлено на Сахалине. Несоответствия требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТа выявили специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудниками были исследованы пробы партии замороженного филе цыпленка общим весом более 316 кг, произведенной в Белгородской области.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения поступили в территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена до производителя и владельца продукции для предотвращения ее реализации.