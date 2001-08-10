Охинский аэропорт полностью обновят к 2021 году

Строительство новой взлетно-посадочной полосы продолжается в северной столице Сахалина. Сейчас рабочие приступили к разбивке оси нового аэродрома в Охе. Идет привязка к местности сопутствующих объектов, необходимых для обеспечения полетов и работы транспортного предприятия, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Новая взлетно-посадочная полоса имеет ключевое значение для Охи. Она длиннее прежней на 300 метров, что важно для безопасности полетов и наращивания объемов перевозок пассажиров и грузов, – отметил глава региона.

Реконструкции охинского аэродрома будет вестись в два этапа. На первом – построят объекты, необходимые исключительно для обеспечения полетов. Это взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, патрульная дорога по периметру аэродрома, ограждение, водосточно-дренажная система, очистные сооружения, объекты энергетики, аэро- и метеонавигации, светосистема. Второй этап – реконструкция перрона с устройством четырех универсальных мест стоянок воздушных судов, площадки для противообледенительной обработки самолетов, возведение модульной газовой котельной и аварийно-спасательной станции. Завершится обновление аэродрома в 2021 году.

Сейчас в аэропорту энергетики ведут ревизию сетей, прокладывают новые линии с тем, чтобы исключить перебои в работе аэропорта во время строительства и подключить новые объекты по мере ввода в строй. Идет обустройство патрульной дороги. Работы ведутся с опережением графика, сообщил представитель подрядной организации – главный инженер охинского филиала АО «Труд» Андрей Дедов.

– Также наша задача – в кратчайшее время, пока позволяет погода, выполнить весь комплекс земельных работ в границах будущей взлетно-посадочной полосы, - рассказал строитель. – Предстоит произвести там, где предусмотрено проектом, замену непригодного грунта, довести полотно до проектных отметок. А уже в следующем году выполним устройство более прочного слоя основания из полимерцементогрунтовой смеси и последующую укладку железобетонных плит.

Напомним, вопрос о новой взлетно-посадочной полосе северного аэродрома назрел давно. Действующая ВПП нуждается в замене. Ее длины недостаточно для приема современных воздушных судов. Поэтому авиакомпании вынуждены отправлять в Оху самолеты с уменьшенной загрузкой.

Помимо строительства аэродрома в Охе в 2019 году реализуются и другие инициативы в транспортной сфере. С 1 июня к регулярным рейсам в Хабаровск и Владивосток по поручению главы региона Валерия Лимаренко добавились рейсы в Амурскую область, Хабаровский и Камчатский края. Транспортное сообщение между дальневосточными регионами осуществляется по субсидированным тарифам. По ряду направлений стоимость снижена в 2-3 раза. Стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский составляет 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре – 3705 рублей.

В этом году было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое впервые соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновились полеты в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах, по распоряжению главы области, действует единый тариф – вне зависимости от места регистрации.

В Южно-Сахалинске сейчас возводится современный аэровокзал с новой системой обработки багажа. Он должен заработать уже в конце следующего года. Также принято решение о строительстве в главной воздушной гавани региона новой взлетно-посадочной полосы, соответствующей всем нормам безопасности.