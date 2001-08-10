Тихоокеанское
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17:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Автобусный маршрут №28 снова изменился в Южно-Сахалинске

Автобусный маршрут №28 снова изменился в Южно-Сахалинске

Движение автобусного маршрута № 28 в связи с ремонтом Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске вновь скорректировано. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

С 1 августа будет действовать следующая схема: с ул. Горького автобусы теперь сворачивают на пер. Алтайский, далее двигаются по ул. Венской и ул. Детской и выезжают на ул. Сахалинскую. В обратном направлении автобусы будут следовать по такой же схеме.

Измененная схема движения размещена на официальном портале о работе пассажирского транспорта.

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