Автобусный маршрут №28 снова изменился в Южно-Сахалинске

Движение автобусного маршрута № 28 в связи с ремонтом Коммунистического проспекта в Южно-Сахалинске вновь скорректировано. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

С 1 августа будет действовать следующая схема: с ул. Горького автобусы теперь сворачивают на пер. Алтайский, далее двигаются по ул. Венской и ул. Детской и выезжают на ул. Сахалинскую. В обратном направлении автобусы будут следовать по такой же схеме.

Измененная схема движения размещена на официальном портале о работе пассажирского транспорта.