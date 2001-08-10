Три сотни инвалидов из Южно-Сахалинска отдохнули на море

В областном центре состоялась ежегодная городская акция «На солнечной поляночке». В ее рамках накануне 300 южносахалинцев с ограниченными возможностями здоровья провели целый день на морском побережье в селе Таранай Анивского района, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агенство по развитию города.

Администрация Южно-Сахалинска в 17-й раз организует коллективный отдых южносахалинцев из общественных объединений инвалидов на природе в рамках муниципальной программы по социальной поддержке населения. На пляж участники акции отправились от площади Ленина на 7 комфортабельных автобусах. На месте дежурил медицинский работник.

Как рассказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова, партнером оздоровительной поездки не первый год выступает городской парк. Его специалисты подготовили большую развлекательную программу с различными конкурсами, спортивной активностью с учетом физических возможностей отдыхающих. Также их угостили вкусным обедом и ароматным чаем со сладостями.

- Мы всегда с удовольствием ждем такие выезды. Для нас это не только возможность выбраться за город, пообщаться, но и отличный повод зарядиться энергией. Сегодня нам повезло с погодой. Хотели собраться на прошлой неделе в пятницу, но перенесли на нынешний вторник и не прогадали, - рассказала Оксана Лысенко, заместитель председателя городского Совета ветеранов.

Напомним, акция «На солнечной поляночке» - одно из мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», направленной на оказание помощи инвалидам, содействие в решении их бытовых вопросов, приобщение к ведению активного образа жизни и участию в различных мероприятиях по социальной адаптации и оздоровлению.

Следующее мероприятие такого же формата пройдет в августе.