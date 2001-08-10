Около 300 жалоб поступило в сервис "Сахалин. Онлайн" от южносахалинцев
С начала лета положительное решение нашли 162 заявки, ещё чуть больше 120 находятся в работе. Обратиться через сервис к городским властям можно в шести категориях: мой двор, мой дом, мой город, общественный транспорт, дороги и образование, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.
Самыми популярными у заявителей сегодня являются темы уборки детских площадок, парковки транспортных средств в нарушение правил, жалобы на вывоз бытового мусора, обращения о благоустройстве. Однако не все сообщения могут дойти до адресата - для этого необходимо выбирать корректную категорию обращения, ведь каждая из них напрямую попадает к профильным специалистам.
Так, помимо городских департаментов и других муниципальных структур, к работе с сервисом подключены 54 управляющие компании, ведь множество жалоб связано с качеством обслуживания жилищного фонда. На большинство вопросов можно получить ответ в течение 10 дней, более сложные вопросы требуют длительного срока проработки (замеров, лабораторных проб, экспертиз и т.д.) — до месяца. Например, если сообщение связано с некачественным ремонтом дорог или низкой температурой горячей воды в домах.
За счет сервиса выросла активность по работе с нарушениями правил парковки автомобилей. За желание оставить транспорт в зеленых зонах дворовых территорий можно поплатиться штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. Однако заявителям важно не забывать ключевые принципы фиксации нарушений: указывать дату, время и место неправильной парковки, а также госномер автомобиля. Кроме того, к заявке должны быть прикреплены фотографии, на которых госномер будет четко различим.
Стоит отметить, что озвученная статистика - это сведения только по Южно-Сахалинску, в целом по области решенных вопросов через систему «Сахалин. Онлайн» существенно больше. Система работает с 29 мая и доступна для жителей всего региона. Результативность ресурса находится на контроле Правительства региона. На сайте можно оставить сообщения в 11 категориях, разбитых на 87 подтем. Кроме того, с 17 июля сервис дополнил модуль проектов благоустройства муниципалитетов - проголосовать за существующие идеи или предложить свою могут все авторизованные пользователи.
Если же найти требуемую категорию для обращения к муниципалитету не удалось, оставить вопрос можно в специальном разделе на сайте администрации Южно-Сахалинска. Там же автор электронного заявления сможет отследить ход работы с документом. Эти сообщения также отрабатываются максимально оперативно.
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