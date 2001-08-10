Сливочное масло с признаками фальсификации обнаружили на Сахалине
Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при исследовании сливочного масла производителя из Новосибирской области ООО «Сибснабмаркет» выявила признаки фальсификации. Пробы были отобраны в одном из соцучреждений области в рамках проведения внеплановых проверок, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службе ведомства.
В результате лабораторных исследований специалистами отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГБУ «Сахалинской МВЛ» в пробах масла сливочного с массовой долей жира 82,5% производителя из Новосибирской области области ООО «Сибснабмаркет» выявлено наличие кампестерина, фитостерина, стигмастерина, а также несоответствие соотношения жирных кислот, что свидетельствует о наличии в продуктах растительных масел и жиров на растительной основе.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
За производство продукции с признаками фальсификации производитель может лишиться декларации на серийный выпуск продукции.
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