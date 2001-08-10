Капремонт сгоревшей крыши в центре Южно-Сахалинска завершат к 12 сентября

Администрация Южно-Сахалинска утвердила дорожную карту аварийно-восстановительных работ в доме № 297 по улице Ленина. Так, согласно плану мероприятий по выполнению аварийно-восстановительных работ и работ по капитальному ремонту конструктивных элементов жилого дома ремонт крыши МКД (капитальный ремонт крыши, в том числе восстановление работоспособности системы теплоснабжения жилого дома должен быть завершен до 12 сентября текущего года. Этот вопрос на контроле департамента городского хозяйства, сообщает ТИА "Острова" со ссылки на пресс-службу городской мэрии.

Что касается капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения, до 15 сентября будет подготовлена проектная документация, выполнить работы планируется до 15 декабря. Ответственное лицо - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области. По информации ООО УК «ЖЭУ-8», после завершения этих работ будет определен срок ремонта подъездов.

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения проведут до 1 июня 2020 года. В ближайшее время начнется разработка проектной документации (срок - до 15 декабря 2019 года). Этот пункт также контролирует Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области.

Специалисты МКП «Городской водоканал» изучили возможность улучшения качества водоснабжения дома. До 6 августа проведут регулировку наружных сетей.

Кроме того, заключение по обследованию инженерно-технического состояния дома на предмет признания его аварийным/неаварийным будет готово к концу августа.

Отметим, на 2021 год запланирована реализация проекта по ремонту фасадов домов по ул. Ленина (они будут выполнены в едином стиле, аналогично, например, домам по ул. Сахалинской). Проектно-сметная документация разрабатывается в том числе и на фасад дома № 297.

Дорожная карта предоставлена жителям дома.