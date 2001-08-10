Представители сахалинского правительства встретятся с охинцами
Рабочую поездку профильного зампреда и группы министров в северную столицу Сахалинской области инициировал глава региона Валерий Лимаренко. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В ходе недавней встречи охинцы отметили, что у них накопилось много вопросов и проблем, которые пока не удается решить силами местной администрации. Исправить ситуацию поможет делегация сахалинского правительства. Возглавит ее заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Байдаков. Также составе делегации министры строительства, образования, транспорта и здравоохранения.
До конца года представители областной власти будут ежемесячно посещать Оху и контролировать выполнение региональных программ в муниципалитете. Кроме того, каждый месяц встречаться c жителями будет и мэр Охи. Аналогичные встречи планируют регулярно проводить главы всех островных муниципалитетов.
Встреча представителей областного правительства с жителями района состоится в Охе 1 августа. Место проведения – Районный Дворец культуры по адресу: ул. Советская, д. 30. Начало – в 18:00.
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