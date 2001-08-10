Жильцов аварийного дома в Долинске переселят до 1 ноября

Жильцов аварийного дома в Долинске переселят до наступления холодов. Районная администрация и собственники жилья подписали соответствующее соглашение накануне, 31 июля. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Проблема аварийного жилья – одна из первостепенных. Задача власти – ее решить и создать для людей комфортные условия жизни. Руководство муниципалитета должно организовать работу по расселению ветхого фонда и строительству новых зданий. Областное правительство поможет всем необходимым, – сказал Валерий Лимаренко.

Квартиры проживающим по улице Хабаровская, 15, будут приобретены на вторичном рынке. При их покупке администрация учтет запросы жильцов аварийного дома. Непригодным для проживания его признали еще в 2012 году, но долгое время вопрос с расселением не могли решить из-за того, что жилье было собственностью Министерства обороны. С мертвой точки процесс сдвинулся только в этом году.

– Все механизмы запущены. Аукционы на покупку жилья размещены, поступили денежные средства от области. Ведем работу с жильцами, в конкурсной документации учтены их пожелания. Переселить граждан планируем до 1 ноября текущего года, – отметил руководитель муниципалитета Александр Тугарев.

Напомним, весной глава области поручил втрое увеличить финансирование жилищной программы – до 4 млрд рублей. Перед правительство поставлена задача решить проблему расселения аварийных домов, признанных такими на 1 января 2017-го, до конца 2020 года. Изначально это планировалось сделать за 5 лет.

Каждый район решает вопрос расселения индивидуально. Глава региона предложил использовать четыре способа. Первый – приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, второй – строительство новых домов. Третий способ – капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда. Четвертый вариант решения проблемы – выкуп аварийного жилья у собственников.