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11:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жители Хомутово смогут обследоваться, не выезжая в поликлинику
Жители Хомутово в пятницу смогут пройти диспансеризацию, не покидая пределов планировочного района. Завтра, 2 августа, специалисты поликлиники №4 будут вести прием в местной амбулатории, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
Всем желающим предлагают проконсультироваться с терапевтом, сделать ЭКГ, измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, внутриглазное давление. Пройти флюорографию и маммографию можно будет в передвижном диагностическом комплексе.
Прием будет организован с 9 до 16 часов. Адрес амбулатории – ул. 2-я Центральная, 33.
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