Жители Хомутово смогут обследоваться, не выезжая в поликлинику

Жители Хомутово в пятницу смогут пройти диспансеризацию, не покидая пределов планировочного района. Завтра, 2 августа, специалисты поликлиники №4 будут вести прием в местной амбулатории, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Всем желающим предлагают проконсультироваться с терапевтом, сделать ЭКГ, измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, внутриглазное давление. Пройти флюорографию и маммографию можно будет в передвижном диагностическом комплексе.

Прием будет организован с 9 до 16 часов. Адрес амбулатории – ул. 2-я Центральная, 33.