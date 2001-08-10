Лучшую бизнес-идею выберут в Южно-Сахалинске

Администрация Южно-Сахалинска объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном молодежном конкурсе «Лучшая бизнес-идея» на соискание муниципального гранта. Они принимаются с 1 по 28 августа, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию города.

Размер муниципального гранта в 2019 году составляет 200 000 рублей. Участник имеет право предоставить на конкурс не более одной заявки.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в департамент по делам молодежи, спорту и туризму, по адресу: ул. Невельская, 31, кабинет № 3, телефон: 312-599 (доб. 5,3).