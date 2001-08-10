Жителей Южно-Сахалинска приглашают поучаствовать в шествии на День города

Южно-Сахалинск готовится к празднованию 137-го дня рождения. День города в этом году будет отмечаться 14 сентября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

Шествие по традиции дает старт праздничным мероприятиям. Начало движения – 11.00. Формирование колонн традиционно на улице Ленина от гостиницы "Саппоро" до улицы Поповича, маршрут: улица Ленина – площадь Ленина - перекресток Коммунистического проспекта и улицы Ленина.

Основная тема шествия в 2019 году — «Путешествие-137». Путешествие – это маленькая жизнь. Мы все время от времени покидаем город. В отпуск, в гости, в командировку, в разные города и страны, но лучше всего – это дорога домой. Дом, где синие сопки, где пламенеет рябина, цветет сакура, где дожди и туманы, там, где на острове город Южный. И есть особенный день, когда, из «дальних странствий возвратясь», мы дарим свои подарки любимому городу в День его рождения.

Соответствия заявленной темы каждая команда достигает с помощью костюмов, реквизита, музыкально-шумового оформления, элементов шоу. Во время прохождения коробок шествия по площади Ленина приветствуется «сюрприз-подарок» городу: совместное скандирование, шумовой эффект, исполнение танцевального элемента и т.п. Обращаем внимание, что все сюрпризные элементы должны быть продемонстрированы во время движения, без остановок.

Коллективам, желающим принять участие в шествии, необходимо до 5 сентября заполнить заявку и отправить ее, а также эскизы (или подробное описание) костюмов, образов и т.п. на электронный адрес: cnkraduga@gmail.com с пометкой «Шествие» либо по факсу: 79-75-66. В колонне должно быть не менее 30 человек. В случае использования автомобильной техники необходимо получить дополнительное разрешение и оформить ее праздничными элементами.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 797-587, 797-566.