Жителей Южно-Сахалинска приглашают поучаствовать в шествии на День города
Южно-Сахалинск готовится к празднованию 137-го дня рождения. День города в этом году будет отмечаться 14 сентября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.
Шествие по традиции дает старт праздничным мероприятиям. Начало движения – 11.00. Формирование колонн традиционно на улице Ленина от гостиницы "Саппоро" до улицы Поповича, маршрут: улица Ленина – площадь Ленина - перекресток Коммунистического проспекта и улицы Ленина.
Основная тема шествия в 2019 году — «Путешествие-137». Путешествие – это маленькая жизнь. Мы все время от времени покидаем город. В отпуск, в гости, в командировку, в разные города и страны, но лучше всего – это дорога домой. Дом, где синие сопки, где пламенеет рябина, цветет сакура, где дожди и туманы, там, где на острове город Южный. И есть особенный день, когда, из «дальних странствий возвратясь», мы дарим свои подарки любимому городу в День его рождения.
Соответствия заявленной темы каждая команда достигает с помощью костюмов, реквизита, музыкально-шумового оформления, элементов шоу. Во время прохождения коробок шествия по площади Ленина приветствуется «сюрприз-подарок» городу: совместное скандирование, шумовой эффект, исполнение танцевального элемента и т.п. Обращаем внимание, что все сюрпризные элементы должны быть продемонстрированы во время движения, без остановок.
Коллективам, желающим принять участие в шествии, необходимо до 5 сентября заполнить заявку и отправить ее, а также эскизы (или подробное описание) костюмов, образов и т.п. на электронный адрес: cnkraduga@gmail.com с пометкой «Шествие» либо по факсу: 79-75-66. В колонне должно быть не менее 30 человек. В случае использования автомобильной техники необходимо получить дополнительное разрешение и оформить ее праздничными элементами.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 797-587, 797-566.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?