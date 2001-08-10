Подрядчика накажут за грязь на улице Ленина в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске идет ремонт настилов на железнодорожных переездах. Для каждого участка департаментом городского хозяйства и ГИБДД согласованы временные схемы организации дорожного движения на период проведения работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В частности, движение автотранспорта по железнодорожному переезду на ул. Ленина (севернее Пенсионного фонда) организовано следующим образом. В ночное время проезд закрыт полностью, днем движение с юга на север и в обратном направлении организовано по двум полосам.
Подрядчик проигнорировал утвержденную схему и пустил автомобили, которые двигаются к центру города, в объезд по грунтовой дороге западнее ул. Ленина. Это привело к выносу большого количества грунта на асфальтированную проезжую часть ул. Ленина, и участок от переезда до ул. Бумажной покрылся слоем грязи. Грязь разносится по центральной части города.
Департамент городского хозяйства обратился в ОГИБДД УМВД по Южно-Сахалинску и административную комиссию. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали факт выноса грязи, материалы будут направлены в административную комиссию. Также представитель подрядной организации вызван в ГИБДД.
Таким образом, подрядчику грозит наказание одновременно от двух ведомств за вынос грязи на проезжую часть и нарушение правил организации производства дорожных работ. В первом случае это влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа до 50 тысяч рублей, во втором по решению суда сумма штрафа может достигать 300 тысяч на юридическое лицо.
В кротчайшие сроки будут приняты меры по очистке проезжей части.
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