Новорождённого сахалинца отправили на лечение в Москву

Малыш, которому всего 4 дня, летит в столицу на рейсовом самолёте, его сопровождают два врача реаниматолога сахалинской областной детской больницы. Ребенку планируют сделать операцию в национальном медицинском центре здоровья детей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

- Ребёнок родился 29 июля, у него выявлена патология, которая требует незамедлительного лечения. Оперативно проведены консультации с коллегами из московского медицинского центра, нам сообщили, что готовы принять малыша, – отметили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Перед дальним перелетом в очередной раз проанализированы медицинские показатели, после этого было принято окончательное решение об отправке юного пациента. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Отметим, что в этом году на лечение в различные медицинские центры страны с Сахалина и Курил направлено более 210 детей.