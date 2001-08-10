Новый кардиолог приступил к работе в Ногликской ЦРБ

С сегодняшего дня в Ногликской центральной районной больнице приступает к работе врач-кардиолог Евгений Колмаков. Новый специалист вместе с Алексеем Ефимовым, исполняющим обязанности главного врача медучреждения, встретились с Сергеем Камелиным, мэром района. В ходе беседы Евгений Колмаков рассказал немного о себе, о настрое на новую работу и планах на будущее, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Ноглик.

Евгений родом из Астаны (ныне Нур-Султан). В начале 2000-х вместе с родителями переехал в Белгород. Там он закончил школу и Медицинский институт Белгородского государственного национального исследовательского университета по специальности «Лечебное дело», в котором после учёбы прошёл еще два года ординатуры по кардиологии в «Центре поддипломного образования».

После ординатуры Евгений начал работу в «Городской клинической больнице №1 г. Белгород» в инфарктном отделении, палате интенсивной терапии для тяжелобольных. По его словам, это была реанимационная палата, но более кардиологического профиля.

Поработав год, Евгений захотел найти для себя новый вызов, как для специалиста. А поскольку жена родом из Ноглик, то выбор был очевиден. В Ногликской больнице до этого момента кардиологом подрабатывал врач со ставкой 0,25, что, естественно, недостаточно для полноценной помощи населению.

В начале августа Евгений Колмаков приступает к работе в Ногликской поликлинике, а также он будет выезжать вместе со скорой помощью на вызовы, связанный с экстренной кардиологией.

- Работы предстоит много, нужно помочь жителям не допускать болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, прежде всего, буду настраивать население на регулярную профилактику и обследования, - сказал Евгений Колмаков.

- Здоровье человека – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Именно поэтому в нашей больнице появился важный специалист, который сможет уделить особое внимание тем, кто нуждается в помощи врача-кардиолога, - добавил Сергей Камелин.