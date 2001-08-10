В семи микрорайонах Южно-Сахалинска почти две недели не будет горячей воды

Горячую воду отключат в спальных микрорайонах Южно-Сахалинска. Ограничение будет введено 7 августа с 00.00 часов в 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонах. Это связано с подготовкой к предстоящему отопительному сезону, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.

Полностью завершить работы и восстановить подачу горячего водоснабжения планируют 18 августа в 24.00. Начисления в этот период производиться не будут.

«Сахалинская Коммунальная Компания» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить дополнительную информацию можно по телефонам диспетчерской службы СКК: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).