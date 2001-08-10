Сервис для предпринимателей запустили на Сахалине
На Сахалине запустили новый сервис для предпринимателей. С помощью сайта «Бизнес.Сахалин.Онлайн» руководители предприятий и индивидуальные предприниматели смогут решать вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью, оформлением документов и получением финансовой поддержки, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
– «Бизнес.Сахалин.Онлайн» будет работать по аналогии с уже действующей платформой «Сахалин.Онлайн». С помощью нового сервиса любой предприниматель сможет задать вопрос или рассказать о возникшей у него проблеме, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Портал разработали по инициативе врио губернатора. Его запустили прямо на совещании, а разобраться в тонкостях работы сайта бизнесменам помогли волонтеры.
Важная особенность – на входе в сервис необходимо ввести данные, подтверждающие предпринимательскую деятельность. После регистрации пользователь может написать вопрос в отдельной строке или выбрать вариант из предложенного перечня. В списке собраны наиболее частые сложности, с которыми сталкиваются предприниматели. Например, оформление прав собственности или получение разрешения на строительство. Их сгруппировали по трем направлениям: регистрационные процедуры, финансовая поддержка и взаимодействие бизнеса с государственными органами власти в сфере инвестиционной деятельности.
После заполнения формы сообщение поступит оператору, который перенаправит его профильным специалистам.
За решением вопроса в «Бизнес.Сахалин.Онлайн» можно следить в режиме реального времени. Автор видит, кому направили его обращение и на какой стадии рассмотрения оно находится. Это делает проведение всех процедур максимально прозрачным. Сроки и полноту отработки запроса проконтролируют ответственные лица профильных органов власти. Ответ о решении проблемы придет предпринимателю в течение 10 дней.
Сейчас новый интернет-сервис работает в тестовом режиме.
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