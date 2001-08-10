Гастрономический марафон стартовал в областном центре

В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон «Дары морей». Он проходит в рамках пятого гастрономического фестиваля «Остров-Рыба». В течение месяца участники марафона будут предлагать гурманам специальные блюда. Их можно попробовать в ресторанах, кафе и супермаркетах областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Основа специальных блюд одинакова для всех шеф-поваров, участвующих в фестивале - это кальмар, лосось и камбала. Из простых ингредиентов необходимо приготовить нестандартное и уникальное угощение. Особое внимание кулинары уделяют пикантным соусам и необычным гарнирам. Важно, чтобы цена блюда не превышала 350 рублей. Сейчас средняя цена на одну позицию в сахалинских ресторанах около 1000 рублей.

- Казалось бы, что можно сделать с банальной гречкой? Мы рискнули и закоптили её. Теперь это гарнир к одному из наших фестивальных блюд, - рассказал президент сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов, шеф-повар гастробара Валерий Ковалев. - Марафон - это своего рода состязание островных рестораторов. Мы очень рады, что к новинкам есть интерес. Сегодня очень много заказов на блюда специального предложения «Дары морей».

Во время гастрономического марафона южносахалинцы и гости города смогут попробовать блюда, созданные по мотивам рецептов французской, итальянской, паназиатской и русской кухонь.

Узнать фестивальные блюда гости кафе, ресторанов и сетевых супермаркетов могут по специальному логотипу. Перечень участников и меню представлены на официальном сайте администрации города.

Первый гастрономический марафон «Дары морей» продлится до 31 августа. Сам фестиваль «Остров-Рыба» традиционно приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска. Он пройдет с 1 по 14 сентября. Финальным аккордом станет большой гастрономический праздник с культурной и развлекательной программами, работой рыбного маркета, зоны фуд-корта, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий.

Одна из целей, которую ставят перед собой организаторы фестиваля «Остров-Рыба» - развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешнем рынках.

Отметим, вопрос обеспечения жителей области рыбной продукцией находится на контроле правительства Сахалинской области и лично главы региона. В результате переговоров, которые Валерий Лимаренко вел с Федеральным агентством по рыболовству с января, на островах разрешили любительский лов лососевых в местах традиционного отдыха и рыбалки. Норма на каждого местного жителя – до 5 килограммов горбуши в сутки.