Гастрономический марафон стартовал в областном центре
В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон «Дары морей». Он проходит в рамках пятого гастрономического фестиваля «Остров-Рыба». В течение месяца участники марафона будут предлагать гурманам специальные блюда. Их можно попробовать в ресторанах, кафе и супермаркетах областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Основа специальных блюд одинакова для всех шеф-поваров, участвующих в фестивале - это кальмар, лосось и камбала. Из простых ингредиентов необходимо приготовить нестандартное и уникальное угощение. Особое внимание кулинары уделяют пикантным соусам и необычным гарнирам. Важно, чтобы цена блюда не превышала 350 рублей. Сейчас средняя цена на одну позицию в сахалинских ресторанах около 1000 рублей.
- Казалось бы, что можно сделать с банальной гречкой? Мы рискнули и закоптили её. Теперь это гарнир к одному из наших фестивальных блюд, - рассказал президент сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов, шеф-повар гастробара Валерий Ковалев. - Марафон - это своего рода состязание островных рестораторов. Мы очень рады, что к новинкам есть интерес. Сегодня очень много заказов на блюда специального предложения «Дары морей».
Во время гастрономического марафона южносахалинцы и гости города смогут попробовать блюда, созданные по мотивам рецептов французской, итальянской, паназиатской и русской кухонь.
Узнать фестивальные блюда гости кафе, ресторанов и сетевых супермаркетов могут по специальному логотипу. Перечень участников и меню представлены на официальном сайте администрации города.
Первый гастрономический марафон «Дары морей» продлится до 31 августа. Сам фестиваль «Остров-Рыба» традиционно приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска. Он пройдет с 1 по 14 сентября. Финальным аккордом станет большой гастрономический праздник с культурной и развлекательной программами, работой рыбного маркета, зоны фуд-корта, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий.
Одна из целей, которую ставят перед собой организаторы фестиваля «Остров-Рыба» - развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешнем рынках.
Отметим, вопрос обеспечения жителей области рыбной продукцией находится на контроле правительства Сахалинской области и лично главы региона. В результате переговоров, которые Валерий Лимаренко вел с Федеральным агентством по рыболовству с января, на островах разрешили любительский лов лососевых в местах традиционного отдыха и рыбалки. Норма на каждого местного жителя – до 5 килограммов горбуши в сутки.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?