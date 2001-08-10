Ещё один кабинет открыли в травмпункте областной детской больницы

В травмпункте сахалинской областной детской больницы открылся дополнительный кабинет. Благодаря этому потоки пациентов разделили. Пришедшим к врачу в первый раз и тем, кто проходит амбулаторное лечение, больше не придется сидеть в одной очереди, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

– Не должно быть так, чтобы человек долго не мог попасть на прием к специалисту. Если пациенту требуется срочная помощь, он должен получать ее немедленно, а не терять время в очереди. Особенно, когда речь идет о детях, – отметил врио губернатора Валерий Лимаренко.

За два летних месяца в кабинете неотложной травматологической помощи приняли 1045 юных пациентов, и это только первичные обращения. После назначения лечения многие приходили вновь, наблюдались у специалистов. Ранее в этом подразделении детской областной больницы нередко образовывались очереди, но теперь время ожидания приема существенно сократилось.

– Мы только открыли второй кабинет для приема и уже получаем положительные отзывы. Перемены замечают пациенты и их родители, – рассказал заведующий ортопедотравматологическим отделением детской областной больницы Андрей Денисов. – Сейчас к нам чаще всего попадают дети среднего школьного возраста. В основном речь идет об уличных травмах – ссадинах, ранах, ушибах. На втором месте переломы. Также юные пациенты проходят лечение после укусов животных.

В среднем за месяц в отделении стационарное лечение проходят пять детей дошкольного возраста. Госпитализация требуется после ожогов, падений с высоты, ударов током.

– Хотим еще раз напомнить родителям, как важно рассказывать детям о рисках и ограждать от опасных ситуаций. И на отдыхе ни на секунду не упускать ребят из виду, – отмечают специалисты.

Напомним, с начала этого года в островных медицинских учреждениях применяется новый подход к организации лечения. Это позволяет уменьшить время ожидания приема, процедур, обследований. Отдельный акцент делается и на сокращении очередей в регистратуру.