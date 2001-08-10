Юным сахалинцам помогут одеться к школе
С начала года выплату получили более 3 тысяч островных семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от фактических затрат, однако сумма не может превышать 10 тысяч рублей в год, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Выплату предоставляют единовременно, не чаще одного раза в год. Причем на каждого проживающего в малоимущей семье ребенка, в том числе - усыновленного или взятого под опеку. Деньги направляют даже на приобретение одежды совершеннолетним, если они продолжают обучение в школе.
Главное условие получения выплаты - ребенок должен очно учиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Также важно сохранить чеки на приобретенную одежду.
Для получения выплаты нужно обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства.
В этом году глава региона Валерий Лимаренко инициировал расширение мер соцподдержки, чтобы добиться снижения уровня бедности. Речь идёт, в том числе, о помощи семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам. До 5 миллионов рублей в год выросла сумма адресной помощи тяжелобольным сахалинцам, введены единовременные выплаты для инвалидов I и II групп на строительство и приобретение жилья (до 3,5 миллиона рублей), единовременные выплаты для семей ветеранов боевых действий, появились компенсации для владельцев частных домов на приобретение топлива.
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