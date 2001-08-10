Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2019
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11:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На Кунашире освятили аэропорт "Менделеево"

Аэропорт "Менделеево" освятили на курильском острове Кунашир. Процедуру совершили по инициативе гендиректора КП «Аэропорты Курильских островов» Вадима Ларькина, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Южно-Сахалинскую и Курильскую епархию. В минувшую среду, 31 июля, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы иерей Александр Брагин освятил здание воздушной гавани, радиолокационное оборудование, технику и взлетно-посадочную полосу.

Напомним, аэропорт Менделеево располагается в 15,5 км к юго-западу от посёлка Южно-Курильск.

1 ноября 2010 года здесь приземлился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Тогда он посетил остров Кунашир с рабочим визитом. В 2012 году на аэродроме установили новое светосигнальное оборудование, что позволило принимать и выпускать воздушные суда в ночное время. При густом тумане или порывистом боковом ветре, как правило, самолеты здесь не могут приземлиться, и борт переносится на следующий день. Так, в июле 2019 года подобная задержка была по 5-6 дней подряд. В настоящее время в Менделеево идет асфальтирование дороги от райцентра до воздушной гавани. Совсем скоро можно будет добраться до аэропорта и обратно без пыли и ям.

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