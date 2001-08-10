На Кунашире освятили аэропорт "Менделеево"
Аэропорт "Менделеево" освятили на курильском острове Кунашир. Процедуру совершили по инициативе гендиректора КП «Аэропорты Курильских островов» Вадима Ларькина, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Южно-Сахалинскую и Курильскую епархию. В минувшую среду, 31 июля, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы иерей Александр Брагин освятил здание воздушной гавани, радиолокационное оборудование, технику и взлетно-посадочную полосу.
Напомним, аэропорт Менделеево располагается в 15,5 км к юго-западу от посёлка Южно-Курильск.
1 ноября 2010 года здесь приземлился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.Тогда он посетил остров Кунашир с рабочим визитом. В 2012 году на аэродроме установили новое светосигнальное оборудование, что позволило принимать и выпускать воздушные суда в ночное время. При густом тумане или порывистом боковом ветре, как правило, самолеты здесь не могут приземлиться, и борт переносится на следующий день. Так, в июле 2019 года подобная задержка была по 5-6 дней подряд. В настоящее время в Менделеево идет асфальтирование дороги от райцентра до воздушной гавани. Совсем скоро можно будет добраться до аэропорта и обратно без пыли и ям.
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